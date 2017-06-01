東京都知事小池百合子 宣布退出自民黨自組新黨

東京都知事小池百合子1日召開記者會，宣布自己已向所屬的自民黨提交退黨申請。小池將在自組的地方政黨「都民第一之會」就任黨魁。執政的自民黨擬受理小池的退黨申請。

小池去年7月在東京都知事選舉時，違背自民黨的方針，在得不到自民黨提名之下參選，當時她便向自民黨提出自請處分，請黨裁決，也沒再繳黨費。

小池此時宣布脫離自民黨，乃有意表明自己的立場，並在7月東京都議會議員選舉前，明確擺出與自民黨對決的姿態，1日晚間還將召開「都民第一之會」決起大會。

(中時)