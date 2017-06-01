19年來數量最多 百隻偽虎鯨現身花蓮
睽違19年，上百隻偽虎鯨在現花蓮外海，昨日一早1艘賞鯨船在海面上發現群聚的偽虎鯨家族，有母鯨帶小鯨在賞鯨船徘徊，接連浮出水面作出跳躍動作，與遊客近距離互動，這也是花蓮1998年以來，偽虎鯨出現數量最多的紀錄，讓民眾驚呼連連，直呼幸運。
賞鯨業者呂世明表示，昨天上午10時30分從花蓮賞鯨碼頭出發的賞鯨船，出海後先碰上300隻左右飛炫海豚，已經讓遊客驚艷不已，沒想到又接獲附近作業漁船通報，東北海面上看見一大群數量相當可觀的偽虎鯨，於是立即調頭前往。
呂世明說，這幾年來在花蓮外海發現偽虎鯨的機率降低，目測估計有近百隻偽虎鯨家族，其中近20隻偽虎鯨還主動靠近船隻，接連浮出水面翻滾跳躍，有刁著鮮魚的、也有圍著賞鯨船與遊客互動，讓整船遊客大呼幸運。
黑潮海洋基金會表示，偽虎鯨體長約6公尺，體重2200公斤左右，因為長相酷似虎鯨而得名，主要分布於世界各地暖溫帶至熱帶海域，台灣東部外海也在活動範圍內，因性格相當兇猛，不僅捕食魚類，也會獵殺其他種類的鯨豚。
根據黑潮海洋文教基金會觀測紀錄，花蓮海面1998至2006年期間，偽虎鯨每次出現數量，平均為28至32隻，這次不但相當罕見同時出現上百隻偽虎鯨，也是歷年來發現紀錄中數量最多的一次，期望民眾能夠持續維護海洋生態，保護這群「海上嬌客」。
(中時)
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