籃球》BE HEROES經典傳承賽 10日免費進場
沒法搶到11日在彰化體育館登場「BE HEROES經典傳承賽」門票的球迷有福了！主辦單位展逸國際行銷1日公布10日公益回饋活動行程，且確定免費開放球迷進場，觀看兩隊經驗傳承給彰化當地高中校隊與座談會分享。
10日免費公益行程將從下午2點30分開始，黃金世代隊除了備戰隔日比賽，也會指導彰化成功高中球員，下午4點則進行黃金世代傳承時刻座談會，球迷有機會能在現場聽林志傑、田壘、曾文鼎、楊敬敏等球星分享個人經驗。
到了下午4點30分換成未來之星隊練習，且指導彰化田中高中球員，相信將能帶給這些年輕球員相當不同的體驗與成長。
至於11日重頭戲BE HEROES經典傳承賽，除了精彩可期的比賽內容，中場休息時間也安排三分球大賽與後衛技巧挑戰賽，徹底炒熱現場氣氛，賽後則邀請連兩年入選金曲獎最佳男歌手的大馬歌手黃明志現場演唱。
(中時電子報)
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