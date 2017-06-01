把3兒送進史丹佛 旅日香港歌手陳美齡分享「父母不該做這10件事」
「望子成龍，望女成鳳」相信是許多父母畢生宿願，但要如何用對的方式來教養孩子，可說考驗著每位爸爸、媽媽的耐心與智慧。而近來社群熱傳一段訪談影片，內容為旅日香港歌手陳美齡，分享自己教導出3個史丹佛學霸兒子的心法，提及「父母不要做的10件事」，讓人印象深刻。
現年61歲的陳美齡，14歲便出道當歌星，於日本70年代成為風靡一時的人氣偶像；不過，當時她並沒有因此荒廢學業，始終努力學習，最後更拿到史丹福大學教育學博士學歷；不僅如此，優秀的陳美齡對教養小孩也很有一套，其3個兒子皆相繼考進史丹佛大學，為此她還在去年出版《50個教育法，我把三個兒子送入了史丹福》一書，獲得不少討論。
近來，陳美齡接受中國網路媒體《一条 Yitiao》的專訪，談及自己教養孩子的秘訣，指出有10件事父母不該做：
1、不要和別人家的孩子比較。
2、不要用物質來獎勵孩子。
3、不要制定每天的行程表。
4、不要給孩子補習。
5、不要替孩子選擇。
6、不要反對高中就談戀愛。
7、不要打罵孩子。
8、不要對孩子說謊。
9、不要因為工作就忽略孩子。
10、孩子發問時，永遠不要讓孩子「等一等」。
影片曝光後，立刻獲得廣大迴響，許多網友紛紛表示，「很羨慕有這樣的媽媽。」「看到第一點，馬上就點頭如搗蒜。」「重點不是她的孩子學歷多好，而是她對待孩子的方式，我們可以學習。」但也有人提出不同見解，認為她的孩子擁有比一般人更好的資源，起跑點不同使其成功也容易些。
(中時電子報)
關鍵字：陳美齡
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