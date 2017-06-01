溪湖舊衛生所 化身日間照顧中心

溪湖鎮第1間日間照顧中心今天啟用。（鐘武達攝）

縣長魏明谷關心在日照中心生活的長輩。（鐘武達攝）

溪湖鎮衛生所舊址原是荒廢的日式老建築，經過鎮公所努力改造並活化，成功變身成為溪湖鎮第1間老人日間照顧中心，今天由縣長魏明谷與鎮長楊福建主持揭幕啟用，延續照顧長輩的使命。

魏明谷說，因應人口老化，目前全縣共有8家日間照顧中心提供有需求的長輩及家屬即時的日間照顧服務，「慈恩日照中心」是溪湖鎮第1家，也是全縣第9間提供照護長輩的園地。

他表示，日間照顧中心是社區型，白天家人將長者送往日照中心，跟社區朋友結伴聊天與休閒，晚上再將長者接回家過家庭的生活，這是接近在地養老的理念。未來，縣政府將逐漸增加據點，期許讓長者延緩老化、失能與失智，減輕年輕子女的人力與家庭負擔，更要讓長者活的快樂、幸福、健康且長壽。

鎮長楊福建表示，將舊有衛生所無償提供慈恩老人養護中心團隊改造為適合老人日間照顧的場所，期許能夠提供長輩「五『心』級」的優質服務。而日式老建築風貌的重建，更希望幫助長輩找到童年的記憶。

慈恩社福基金會董事長李金水說，溪湖慈恩日間照顧服務中心，有護理、社工及專業團隊提供失能長輩白天的妥善照顧，晚上長輩返家與家人共享天倫，這樣的養老概念可以維持長輩的基本功能及延緩失能，更能減輕家庭照顧者負擔，一舉數得。

(中時)