參加戒菸活動 有機會抱走2萬禮券
因應63禁菸節，衛生局1日舉辦「戒菸擁健康，獎金抱回家」活動，宣布「績優戒菸門診服務評比」競賽及「戒菸達人好禮獎不完」抽獎，凡至戒菸門診就診、完成口腔篩檢，就有機會拿到福袋及抽獎券，最大獎將有2萬元禮券，現場也邀請戒菸達人呂宗達現身說法，鼓勵民眾積極戒菸。
1日由由衛生局副局長楊清媚，與轄區戒菸照護醫療院所、社區藥局代表等共同宣誓，目標戒菸門診服務量今年達3000人，戒菸達人呂宗達說，他菸齡25年，長期園區工作，壓力大養成抽菸習慣，覺得肺活量不足而胸悶、咳嗽、多痰，想戒菸但常把持不住。
他說，去年參加戒菸門診，經專業藥師的協助及鼓勵，透過輔助藥物治療戒菸成功，不但體力比以前好，也還給可愛女兒，懷孕老婆健康無菸家庭，更意外抽中5000元禮券，體會「健康無價」。
衛生局表示，依據國民健康署資料，「吸菸」是國人健康頭號殺手，每年有2萬人死於菸害，每20分鐘就有1人死於菸害，吸菸幾乎傷害身體的每個器官，即使不直接造成死亡，對於吸菸者的生活品質也造成影響，如呼吸困難、肺癌、心血管疾病。
績優戒菸門診服務評比競賽，透過專業戒菸衛教人員「面對面」，提供可近性及客製化的多元戒菸服務，以及戒菸達人好禮獎不完抽獎活動，即日起至9月30日止，市民至轄區戒菸門診就診，即可領取福袋及抽獎券，有機會帶走最大獎2萬元禮券。
(中時)
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