王忠義涉弒母詐保險金獲釋 遭最高法院撤銷

南投縣男子王忠義，3年前被控疑似因積欠債務，涉嫌先後設局淹死母親，詐取保險金，一審將王男判處無期徒刑，但台中高分院今年4月佐以台大法醫研究所鑑定報告，認為沒有積極證據證明他殺死母親，裁定停止羈押將他當庭釋放，檢不服提抗告，最高法院今撤銷，由台中高分院另作裁定，決定是否要繼續羈押王男、或釋放。

(中時)