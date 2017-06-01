自閉症兒賴翔緯 橫掃鋼琴比賽獎項

樟湖國中小八年級生賴翔緯在媽媽陪伴下，三歲學鋼琴，使音樂成為生命中一部份，橫掃各項鋼琴比賽獎項。（賴翔瑋家長提供）

賴翔瑋在樟湖國中小得到全校同學的認同與疼愛，與同學一起單車環島（賴翔瑋家長提供）

賴翔瑋攀登百岳的照片（賴翔瑋家長提供）

樟湖國中小八年級生賴翔緯是自閉兒童，他三歲學鋼琴，熱愛舞台表演，小學畢業時榮獲雲林縣政府模範兒童最佳進步獎，如今八年級的翔緯是學校風雲人物，他精湛的琴技被全校同學視為天才，今年獲得總統教育獎，校長陳清圳形容「上帝替翔緯選擇一條彎曲的山徑，而翔緯走出向上的美。」

賴翔緯透過老師的詮釋，形容自己「堅持努力，永不放棄」，家人沒有放棄他，安排治療課程，到全國各地參加自閉症研習營，大量閱讀自閉症相關書籍，為了增加他與人互動的機會，媽媽擔任特教老師帶遊戲課程，邀請鄰居的小孩來家裡玩，結合一切資源，盡最大的能力來幫助他，直到今天，爸媽仍然努力學習方法，讓他能融入這個社會。

賴媽媽表示，翔緯自閉症確診之後接受音樂治療學習鋼琴，雖兒子眼神很少停留在樂譜上，但不強迫他一定要看譜，運用平板讓翔緯大量聽樂曲，音樂成為兒子生命的一部份。

賴翔緯從幼稚園中班開始就上台表演鋼琴，大班時每月固定為壽星演奏，同學們熱情支持，聆聽、鼓掌，讓他愛上舞台表演，小學三年級開始參加音樂比賽，雖然比賽現場氣氛緊張，總是能獲得熱烈的掌聲回饋。

華南國小和樟湖生態國中小給了翔緯溫暖的學習懷抱，在賴家人眼中，在這兩所學校沒有一個人不值得愛的、不值得關心照顧。現在的翔緯情緒穩定，樂於學習，勇於挑戰自己，與同學一起爬百岳、7天6夜500公里單車環島，樂於分享音樂。

賴翔緯迄今獲得2014希朵夫音樂大賽（雲嘉地區）鋼琴國小五、六年級組第一名、2014文化盃音樂大賽（嘉義）鋼琴國小五年級組第二名、2016第8屆全國心智障礙者才藝大賽音樂表演青少年個人組第三名、雲林縣105學年度學生音樂暨師生鄉土歌謠比賽鋼琴獨奏國中B組佳作、2017希朵夫音樂大賽（雲嘉地區）國中組古典鋼琴第一名和小提琴第二名。

樟湖國中小校長陳清圳是賴翔瑋的貴人，他形容翔瑋是「翱翔在天際的折翅老鷹」，低年級常常跑出去教室，被同學牽回來。中年級時常遇到一些學習上的挫折，咬手指、大聲喊叫，在父母與同學導師的協助下，慢慢的適應學校的生活，

陳清圳說，翔緯花比別人更多的心力和時間，去學習同一件事，去適應一個常人簡單易懂的事情，簡單的事翔緯也要忍著眼淚不斷練習，透過音樂與藝術的練習逐步展現的他的天分，逐步地也攀到了一個小山頭。

陳清圳表示，翔緯為中度自閉症的小孩上了一堂課，很多人以為他是天才，其實他憑藉的一股不服輸，從小一天二到四個小時練習時間，造就他在全國或區域的大小比賽脫穎而出，用一句話來形容他就是翱翔在天際的折翅老鷹。

(中時)