醫師擬納勞基法　市議員憂心產婦無醫

新竹市婦產科人力不足，衛福部2019年擬推受雇醫師納入勞基法，市議員李妍慧1日質詢時，憂心產婦找不到醫生。（郭芝函攝）

新竹市出生率居全國之冠，婦產科人力不足，孕婦常苦等候診，1日市議員李妍慧在議會質詢時，指新竹市平均1年出生9328新生兒，但衛福部2019年擬推受雇醫師納入勞基法，未來婦產醫師更缺乏，建議開放醫院、設生產中心、開發產檢APP，籲市府積極尋求改善。

她說，診所醫療設備不比大醫院好，投資產科診所需上億，少有醫師願意投入私人產科，導致產婦集中國泰、馬偕、新竹台大等生產，且全市產科醫師職業人數僅58位，產婦待產都得採預約制，甚至掛不到號，現今少子化狀況，新竹市婦產科仍大排長龍。

衛福部擬2019年實施受雇醫師納入勞基法，李妍慧說，據婦產科醫學會預估，待產時間若算加班，依現行勞基法制度，每個月產科醫師接生上限只剩10人，憂心產婦如何生產，建議市府可研擬「開放醫院」，允許民間婦產科診所的醫生，至大醫院借用設備接生，讓民眾享有更充足的婦產科資源，目前馬偕表態樂意試辦。

另可發展「生產中心」，讓新竹市產婦可選擇不同的生產方式，減輕產科醫師負擔，以及建置產檢APP，提供孕婦下次產檢提醒、門診時間、衛教、掛號、查號功能，紀錄超音波照片、醫療報告下載等線上支付，減少產婦及陪診者時間，嘉惠新竹地區的孕產婦。

衛生局說，新竹市婦產科醫師平均照顧育齡婦女的醫療資源與六都相比僅次台北市，許多南桃、北苗等民眾往往選擇到此生產，加上大新竹區孕婦，新生兒龐大，將協調轄內各大醫院增聘產科醫師，並與醫師公會研擬開放醫院等規畫，提供產婦友善醫療服務。

她還提到，隨處取用、透過手機尋車、預約租借的Obike，上月底300輛車進駐中華大學，雖15分鐘收費2元，但相較定點的YouBike，恐造成交通亂象，交通處長倪茂榮說，新竹市歡迎任何共享經濟的綠色運具，已與Obike溝通協調，加強宣導民眾停入機車、自行車格，凡有違規情形，將通知業者進行拖吊。

市議員施乃如則痛心美麗的青草湖，充斥著布袋蓮，其適應力與蔓延速度，已影響該湖生態，希望當地整治後也能辦市集、童趣活動，城銷處長顏章聖指出，因上游不斷優養化，讓布袋蓮不斷生長，清也清不完，近期已連續清出2400袋布袋蓮，將持續清理，讓水域活動可如期舉辦。

(中時)