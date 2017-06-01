扛3案通緝犯遭逮 嚎啕大哭騙稱要顧小孩

21歲蔡姓男子日前騎機車，在文心路段闖紅燈被警方攔檢棄車逃逸，警方一路緊追逮到人，發現他1人竟扛毒品及過失傷害等3案通緝，警方將他帶回派出所調查，他竟嚎啕大哭展開苦情攻勢，指稱家裡有個1歲多孩子需要他照顧，警方訊後，將蔡男解送歸案。

第五警分局文昌派出所警員日前在北屯區昌平路及文心路口執勤，發現1輛機車闖紅燈，警方展開攔查，21歲的蔡姓騎士加速逃逸仍遭警堵到，員警詢問時竟棄車逃逸，員警將他壓制逮捕。

據了解，蔡男沒有正當職業，因持有毒品案遭查獲被法院判刑3個月，又因不願入監服刑而東躲西藏已將近1年，並追出他另因2案遭通緝中，將他帶回派出所調查

沒想到，蔡男抵派出所竟嚎啕大哭，指稱家裡還有個1歲多的孩子需要他照顧，警方調查立即打臉，他的兒子已由母親照顧，並無安全疑慮，詢後，將蔡男分別解送歸案。

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(中時)