扛3案通緝犯遭逮 嚎啕大哭騙稱要顧小孩
21歲蔡姓男子日前騎機車，在文心路段闖紅燈被警方攔檢棄車逃逸，警方一路緊追逮到人，發現他1人竟扛毒品及過失傷害等3案通緝，警方將他帶回派出所調查，他竟嚎啕大哭展開苦情攻勢，指稱家裡有個1歲多孩子需要他照顧，警方訊後，將蔡男解送歸案。
第五警分局文昌派出所警員日前在北屯區昌平路及文心路口執勤，發現1輛機車闖紅燈，警方展開攔查，21歲的蔡姓騎士加速逃逸仍遭警堵到，員警詢問時竟棄車逃逸，員警將他壓制逮捕。
據了解，蔡男沒有正當職業，因持有毒品案遭查獲被法院判刑3個月，又因不願入監服刑而東躲西藏已將近1年，並追出他另因2案遭通緝中，將他帶回派出所調查
沒想到，蔡男抵派出所竟嚎啕大哭，指稱家裡還有個1歲多的孩子需要他照顧，警方調查立即打臉，他的兒子已由母親照顧，並無安全疑慮，詢後，將蔡男分別解送歸案。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。