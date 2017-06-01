龐大商機！ 陸未來10年仍需3,200架新型客機
據香港南華早報（SCMP）報導，愛爾蘭租賃公司Avolon最新報告指出，未來十年、全球航空市場的龐大商機位於中國大陸，隨著其國內民眾的旅遊需求倍增，大陸航空公司至少還需添購3,200架新型客機。雖然近年來大力發展自主研發製造，但在關鍵技術尚未成熟下，未來仍有5成的客機需要向外訂購，包含1,150架窄體客機、400架廣體客機和150架區域航線客機。Avolon首席戰略分析師佛斯伯格（Dick Forsberg）表示，「中國市場對其國內外航空、租賃公司和設備廠商，提供了一個極其誘惑的機會：一個持續擴張成長的市場大餅。」
除了向壟斷市場的波音（Boeing）和空中巴士（Airbus）集團採購新機，大陸近年來也借助其突飛猛進的航太科技技術，試圖從兩強夾縫中闖出一條路。像是不久前試飛成功的中國商飛C919客機，就是將常見的737 MAX和A321 neo視為假想敵，而初步完成窄體客機的大陸，更聯手俄羅斯、借助其航空技術，以聯合研發的方式，踏入廣體客機領域，打造一款新的C929客機。
現階段擁有2,800架客機的中國大陸，佔全球機隊數量的13%，每年更以11%的比例成長，龐大的商機讓波音與空巴蠢蠢欲動。而大陸官方也很聰明，充分利用這項優勢，將購機選擇權當作貿易和國家利益談判的一環，曾一度讓波音在川普（Donald Trump）上任後倍感威脅。大陸出境旅遊成長幅度相當大，光是去年就達到1.22億人次、國家旅遊局更預估到了2020年，人數可望上看2億人。
(中時電子報)
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