涉關說？邱太三辦公室再發聲明 強調告到底

法務部長邱太三不滿名嘴在「新台灣加油」節目的抹黑指控，今天上午親自召開記者會說明外，邱太三辦公室下午再發表聲明，指相關名嘴指控邱太三透過民進黨團藉法官法審查關說妻子回任法官一事，完全子虛烏有，黃姓名嘴編造的故事情節，一變再變前後矛盾，拿不出證據也沒向當事人查證，有三個明顯違背常理之處。邱太三鄭重要求新台灣加油主持人廖筱君與法治時報社長黃越宏、律師周武榮，針對捏造關說一事於五天內公開道歉，否則將依法向地院提起刑事自訴誹謗罪並附帶民事賠償。

邱太三辦公室聲明如下：第一，當時國民黨在國會席次過半數是完全執政，而民進黨席次只略多於四分之一，所謂透過民進黨團施壓一事，完全脫離政治情勢脈絡，不合常理。

第二，指控的時間點也不合理。《法官法》是2011年6月14日於立法院三讀通過，邱太三妻子宋富美回任法官人事案是在同年7月27日召開審查會。指控司法院為已通過的法案被施壓關說，同樣不合常情。

第三，妻子宋富美回任時，邱太三並無任何公職在身，當時為亞洲大學財經法律學系主任。在國民黨完全執政時，一位已非公職的學者，何德何能關說人事，明顯不合常理。

還原歷史事實，2011年5月12日民間司改會就法官法第四條修正案與民進黨團討論時，是陳瑞仁檢察官及數名法官，在柯建銘辦公室與民間司改會的林峰正等人見面，當天不僅沒有司法院官方人士在場，邱太三也不在場。既不在場，如何向黨團及司法院施壓？相關指控完全是編造情節。

宋富美法官回任一事，一切依照司法院當時的「法官再任作業辦法」辦理，由司法院組成「審核委員會」審核，與其他法官回任並無不同。該辦法明確規定「通過再任審查之申請人，其任職機關，由本院斟酌申請人之意願並視各法院業務需要核派。」。宋法官依照制度申請回任並依缺額選填分發，有心人所謂「指定回任法院」的惡意指控，絕非事實。

邱太三鄭重要求新台灣加油主持人廖筱君與法治時報社長黃越宏、律師周武榮，針對捏造關說一事於五天內公開道歉，否則將依法向地院提起刑事自訴誹謗罪並附帶民事賠償。

(中時)