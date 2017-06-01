年辦3場國際投資媒合會 科技部拚打破低薪

科技部舉辦首屆「InnoVEX」國際投資媒合會，部長陳良基上台致詞。（楊騰凱攝）

科技部今藉2017台北國際電腦展（Computex 2017）場合開辦首屆「InnoVEX」國際投資媒合會，邀請15位國際創投代表與23個國內頂尖新創團隊交流，盼能吸引投資，並宣示這類媒合會未來每年至少要舉辦3場媒合會，帶動台灣新創團隊走入國際市場。

科技部表示，此次國際投資媒合會邀請來自矽谷、加拿大、法國、新加坡、日本及台灣等地，共15位國際創投代表參加，台灣的新創代表團隊則有23個，是從超過90個報名團隊中篩選而出，包括已與法國空中巴士合作的物聯網業者優納比（Unabiz）公司，以及台灣自有金融科技（Fintech）品牌 INSTO 等，預計國際創投代表會先聽取新創團隊的簡報，再自行與感興趣的團隊對談，決定是否合作。

科技部長陳良基表示，台灣多年來的低薪化，看不到未來的失望感，重重的壓在年輕人身上，科技部有責任替職涯正要起步的年輕人，建構一個努力就有機會的環境，透過舉辦此類國際投資媒合會，可增加台灣年輕團隊被國際創投看見的機會。

陳良基表示，台灣在瑞士洛桑管理學院（IMD）數位競爭力排名上升，代表政府對創新的規劃，以及這一年多來補助的項目，切合國際對創新的需求，過去年輕人投入創新時，多從生活應用面下手，但可惜技術含金量不足，導致創造出價值比較低，但今年看到的創新標的物，不論內涵和技術都有相當大的提升，且對國際視野的掌握度，也比過往好很多，較能觸及全球市場。

不過陳良基也指出，透過這些評量可以檢視，台灣和國外比起來，有那些部分需要加強，並朝此方向努力，他認為，政府不同部門之間的溝通應該要加強，這方面是未來值得改進的方向。

陳良基表示，今年是AI元年，隨著物聯網逐漸到位，可開始收集環境面的大數據資訊，例如能將人類的行為模式、反應動作等，傳到主機供機器學習，以利人工智慧（AI）發展，帶來真正的改變，他強調，在AlphaGo的推波助瀾下，全球已看到AI的可行性，台灣也應對此大舉加碼，想尋求AI突破的人們，可在台灣找到機會。

(中時)