草屯商工健康飲食 校園芒果自製芒果青

▲結合健康飲食新概念，師生在校園歡樂採摘芒果，準備自製芒果青。（楊樹煌攝）

▲草商師生透過DIY自製芒果青─情人果，享受健康新飲食。（楊樹煌攝）

草屯商工校園結實纍纍的芒果，為讓全校師生提升健康及飲食新概念，由學校具專業手藝及有烹調技藝的老師，透過DIY自製芒果青(又稱情人果)教學活動，並結合營養師曾瑜妏做水果營養分析解說，除達推動健康飲食新生活運動，並讓師生享受健康氛圍。

草屯商工曾瑜妏營養師表示，食物生產過程中可能製造大量及不必要的二氧化碳，食用在地、當季的新鮮蔬果，是項相當重要的環保原則，辦此活動就是要讓教職員工及學生了解「吃在地、食當季」的重要健康精神。

本次活動設計以季節水果為主題，使用校園栽種的季節水果─青芒果，因其含有豐富營養素及維生素C、礦物質。

情人果屬醃製類食品，製作過程及所添加的食鹽、糖等含量，強調天然而不額外添加任何食品添加劑(如:防腐劑、香精、香料、色素等)，實現「採的安心、做的放心」，且吃得健康。

(中時)