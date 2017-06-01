亞餐畢業展 享食美食感恩宴
亞洲餐旅學校今日舉辦畢業成果展，由畢業生自己策畫執行，本屆以「美食享食、 感恩饗宴」作為主題，採用在地食材，品嘗原食物滋味，強調食物履歷重視食安，不浪費食材，感恩惜福，讓大家明瞭如何在健康安全無虞的情況享受美食。
活動以學生表演的一場感恩惜福短劇揭開序幕，要大家在享用美食的時候，應感謝老天及所有提供我們食物的人。這場話劇的演出令現場來賓動容，接著是搭配各地方服飾與舞蹈的上菜秀，顯示出菜色的多元與異國風情，也讓賓客耳目一新。
本次感恩驗製作的菜色分為中式、西式、日式三大料理及甜點飲料，有代表中式的荷葉櫻花蝦米糕及醬燒無錫肋骨、胡麻雞絲拉皮及掛爐烤鴨，日式的松阪豬肉御飯糰、芙蓉豆腐及鮭魚起司捲，西式的鮮蝦雞肉慕斯、爐烤牛排及馬鈴薯農舍派，甜點還有本土食材製作的冰芋頭淇淋及地瓜蒙萌達，使用的米肉蔬果食材都來自在地食材，讓來賓嚐到原汁原味最新鮮的口感。
統籌指導此次成果展的餐飲科莊弘一主任表示，在亞餐教給學生的不是只有廚藝的訓練，舉凡餐會規劃、行銷設計、預算控制、現場布置服務等各種管理知能列入學校課程中，這次成果展等同三年餐旅全人教育的驗收。
校長書國範表示，在今年技職博覽會記者會食台南市賴清德市長就指出，技職學校不應該是學業成績不好，家境清寒或沒學校可讀的學生的去處，道盡了技職學校所處的困境，雖然如此，亞餐仍然努力將這些弱勢學生培育成兼具專業技能與廚德的餐飲界人才，學生在成果展中的表現就證明技職教育才是學生適性學習的最佳管道。
(中時)
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