槓傅崐萁 蔡英文：改善東部交通不是靠口水

蘇花公路坍方，總統蔡英文在臉書上表示，要改善東部交通，靠的不是交通中斷時的口水，而是平常的實在準備。圖為蘇花公路災點。（四工處提供）

端午連假期間，蘇花公路因大雨坍方引發民怨，花蓮縣長傅崐萁也上火線砲轟中央相應不理。總統蔡英文今(1)日則在臉書上反擊，要改善東部交通，靠的不是交通中斷時的口水，而是平常的實在準備。

因蘇花公路中斷，傅崐萁痛批中央沒有同理心，總統神隱、交通部長失蹤，並呼籲政府花東人需要一條安全回家的路。

蔡英文今天在臉書上終於回應，她寫道「我們不敢忘記花東鄉親念茲在茲的，就是一條『安全回家的路』」。也說要改善東部交通，靠的不是交通中斷時的口水，而是平常的實在準備。顯然是隔空向傅崐萁喊話。

對於外界質疑前瞻計畫花蓮只分配到少部分經費，蔡英文也回應將透過前瞻計畫規劃推動「北宜鐵路提速工程」以及「花東鐵路雙軌全線電氣化」。也會推動全系統的升級台鐵的服務能量，方便花東鄉親。

(中時電子報)