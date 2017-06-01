福建省實施桶裝瓦斯購買實名制

福建省從6月1日起將實施「瓶裝液化石油氣(桶裝瓦斯)銷售實名制」管理，今後在漳州、泉州或是龍岩等地，購買桶裝瓦斯都要憑有效身份證件，瓦斯桶也要求「實名」打上編號，使整個購買過程皆可追蹤。廈門市已在今年3月1日率先實施該政策。

(工商)