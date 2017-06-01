楊冪為了3歲女 終於同框老公劉愷威

楊冪與劉愷威難得同框。(取自東網)

楊冪與老公劉愷威結婚3年多，由於婚後各自忙於工作，聚少離多，屢傳婚變消息，不過小倆口今日卻難得同時現身香港機場，原來今日是女兒小糯米3歲生日，楊冪特地帶著父母來香港為女慶生，全家幸福團圓。

劉愷威今日下午約莫1點多，乘坐7人車現身香港機場，接老婆楊冪回家，還主動幫岳父母把行李拿上車，相當貼心。不過或許是現場媒體眾多，劉愷威雖然有幫老婆推行李，但夫婦倆沒什麼互動，之後迅速搭車離開。

(中時電子報)