前瞻再起風波！市議員質疑多項未進行可行性評估
中市前瞻計畫再起風波！台中市議員顏莉敏、楊正中1日質詢說，中市府提送的前瞻水環境建設計畫，多項工程案都沒有進行必要的「可行性評估研究」，只有一張A4紙就要數億員預算；屆時若這種草率規畫通過核定，台中市的河川生態及流域整治恐將變為一場災難！
水利局長周廷彰表示，河川建設不同於建築物需要建案的可行性評估報告，是根據河川天然地形辦理治理規，地方水利建設皆需依據中央水利署核定的「河川治理計畫」，進行長期延續性的規劃，治理計畫需根據氣候變遷或都市計畫變更等變數作計畫更動。
顏莉敏說，台中市政府要提送行政院的「前瞻水環境建設計畫」，其經費需求共184億元，但經查發現，這些案子竟然都沒有做可行性評估，這樣是要如何跟其他縣市競爭？倘中央又荒唐通過，除浪費人民納稅錢，更可能有造成後續的環境破壞，這是台中市民和生態環境的不幸！
楊正中指出，舉凡全國中央到地方政府的重大公共工程，前置作業都有進行可行性評估研究，再來爭取經費建設；但台中市政府卻反其道而行，每項水利計畫都超過億元，卻幾乎每一項都沒有進行可行性研究，這種粗糙的規劃想要提案給中央核定經費，令人不解。
周廷彰強調，河川治理計畫相較可行性評估報告具備更嚴謹河川工程規畫，台中市柳川、綠川、筏子溪、大康橋計畫、麻園頭溪等都具備治理計畫；市府定會參考地方意見，及依照中央核定的審查作業規定，爭取行政院前瞻基礎建設水環境計畫，包括恢復河川水質、改善易淹水地區、水資源永續等多項長遠規畫。
(中時)
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