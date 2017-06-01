新月沙灣失蹤少年 今南寮漁港尋獲

上月29日葉姓少年隨姊姊以及其友人徐女，前往新竹縣竹北新月沙灣看夕陽、游泳，未料海底暗溝捲走3人，新竹縣消防局獲報與水上救生協會、岸巡第8總隊搶救，葉、徐無生命危險，但少年無所獲，1日被新竹市警方發現遺體卡在南寮漁港北堤旁消波塊。

1日上午邱姓男釣客從湖口到南寮漁港附近垂釣，下午1時許準備離開時遇漲潮，便聞到陣陣雖臭味，仔細觀察發現竟是一具男屍，立即向警方報案，警方趕赴現場後，直覺恐為失蹤的14歲葉姓少年，經通知家屬指認終證實。

(中時)