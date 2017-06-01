藝人75歲馬之秦出庭 在北檢大門外跑步

馬之秦在律師陪同下現身台北地檢署。(陳志賢攝)

資深女藝人馬之秦，今天下午在律師陪同下現身台北地檢署，面對媒體追問她因何事出庭，她僅表示偵查不公開，並稱自己不是被告；馬之秦笑稱自己現在忙著運動、誦經、禱告以及傳教，她為了證明自己身體硬朗，還在北檢大門外小跑步一段路。

75歲的馬之秦，至今已在演藝圈活躍將近一甲子，演藝作品無數，1986年曾以作品《創作劇坊「昨夜星辰」》，獲第20屆金鐘獎女演員獎。

(中時)