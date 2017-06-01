「大金主」耐吉相挺 伍茲繼續代言

Nike決定與伍茲維持合作關係。(美聯社資料照)

前球王伍茲日前疑藥物影響被捕，與他合作逾20年的全球最大運動廠商Nike，決定繼續力挺這位長期合作老伙伴。Nike發言人今(1日)向《今日美國》確認，與伍茲的合作關係維持不變，將繼續請他代言。

Nike早在1996年就與伍茲簽下代言約，2009年伍茲曝發性醜聞，仍未影響雙方合作關鍵，這次發生危險駕險事件後，依然維持合作關鍵。

Nike去年宣布退出球具市場，伍茲雖目前改用Taylormade球桿，使用普利司通的球，但仍穿Nike的衣服與球鞋。

Nike20年來曾與伍茲多次續約，據悉，最高代言金額1年2千萬美元，是伍茲自1997年高球生涯的最大金主。

(中時電子報)