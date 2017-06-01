環團稱六輕的生煤不符環評 雲林環保局：誤解法令了

環保及公民團體呼籲民眾參加610反空汙大遊行，並要求縣府公布生煤成分進口證明及許可證規範、質疑生煤成分規範不符合環評要求等，要求還給人民乾淨空氣。

雲林縣府表示，環保團體提出成分規範不符合環評規範，是對法令、制度誤解。

台灣健康空氣行動聯盟、虎尾厝沙龍、要健康婆婆媽媽團、耘林藝術人文生態關懷協會等中彰雲環保及公民團體，今天上午在雲林縣議會前廣場宣布610反空汙大遊行即將登場。

環團表示，雲林縣政府核發六輕燃煤許可證，進口生煤的成分規範不符合環評要求，應全部撤銷究責及追討不法所得，並請雲林縣環保局提出使用生煤符合

許可證要求的證據。

環保局長林長造表示，環保團體相關訴求於環境維護予以肯定，但對環評制度、法令不熟悉致使誤解表示遺憾。

林長造指出，環境影響評估及空氣污染防制法的管制是個別獨立管制，依環保署函釋，核發許可證若與環評不同，應依空汙法規定逕行審查與核發，後續由開發單位等進行環評變更，環團提出成分規範不符合環評規範，是對法令及制度的誤解。

(中時)