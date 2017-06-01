台16線名間濁水段 15日起禁行砂石車
南投縣議會今(1)日召開縣政總質詢，多名縣議員關心台16線濁水村砂石車問題，縣長林明溱表示，縣府已完成台16線4.5K處跨河鋼便橋施設，盼司機配合從鋼便橋連接產業運輸大道上高速公路；道安會報已決議，濁水溪村路段15日起砂石車全面禁駛。
名間至集集台16線一帶交通及生活品質，長期以來飽受砂石車衝擊，縣府4月下旬完成施設跨河鋼便橋，未來將引導砂石車從台16線4.5K處的資源回收場附近走鋼便橋過濁水溪後，直接通往竹山產業運輸大道後上國道。
林明溱表示，15日濁水村路段實施全面禁駛後，將加派警力嚴格執行取締，希望業者配合。
除了砂石車問題，縣議員羅美玲今天上午質詢時提出自殺率問題，希望縣府多宣導並提出相關防制措施。
林明溱答詢，指該資料統計數據是以戶籍地計算，部分尋短者雖設籍南投縣，但工作及出事往往是在外地，防範工作會有盲點，縣府會多加宣導外，也希望大家都能多關心身邊的人，多份關心就能少一份遺憾。
衛生局長黃昭郎表示，自殺事件是預防重於一切，及早發現盡早輔導治療，就能避免憾事發生。南投縣截至5月底，自殺死亡人數為23人，較去年同期47人已有大幅下降，降幅逾50%。縣府將更努力預防憾事。
(中時)
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