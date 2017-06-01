法院認證還可舉 老翁性侵精障女判4年

老翁性侵精障女，一審遭判刑4年半，上訴二審維持原判。（許家寧攝）

花蓮1名汪姓老翁，受1名20歲有心智缺陷的小琪所託，搭載她與女性友人回家，汪男竟開口要求小琪「報答」，將她壓倒在副駕駛座性侵，汪男辯稱自己陰莖「垂垂老矣」，早已多年無性生活，但法院找來醫生打一針，確認老翁「硬梆梆」，仍判處4年半有期徒刑。

判決指出，2015年1月中旬夜裡，汪男出遊後在車上將副駕駛座椅放平，對小琪（化名）表示「阿伯帶妳出去玩，妳要怎麼報答我？」隨後以雙手抱住小琪，「我可以親妳嗎？可以抱妳嗎？」張嘴親吻額頭及兩頰，伸手撫摸胸部、下體，小琪驚呼「不要」，慘被性侵得逞。

有心智缺陷的小琪證稱，胸部會痛，尿尿時不舒服，並正確指出痛或不舒服的位置。但汪男否認性侵，辯稱因年邁陰莖已「垂垂老矣」無法勃起，不可能以陰莖性侵被害女子，其妻也出具證明書指出丈夫2012年後就無法勃起，雙方已經久無性生活。

花蓮地方法院函請醫院進行勃起鑑定，醫師直接在汪男的陰莖上打一針觀察，發現陰莖有勃起反應，鑑定結果，認為汪男在無服用藥物情況下，仍具勃起生理功能，法官認定汪男有勃起及插入年約20歲女性陰道內能力，去年12月底被依《趁機性交罪》判處4年半徒刑。

汪男僅坦承猥褻，上訴二審，指出陰莖鑑定時是略有勃起，但一下子又下垂，主張靠藥物刺激，屬外加狀況，且無證據證明有服用藥物之舉，法院採信醫院鑑定，認為老翁趁搭乘其車輛機會，利用女子有心智缺陷而加以性交，日前駁回上訴，維持原判決。

(中時)