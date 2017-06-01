NBA》快艇招攬勇士顧問 秘密籌組四巨頭

實在有點難以想像保羅(右)與克雷湯普生同隊打球模樣，如今卻可能成真嗎？(美聯社資料照)

在得到勇士高層同意後，快艇剛和現任勇士顧問的傑瑞威斯特進行會談，結果雙方相談甚歡，威斯特很有機會跳槽快艇，不過美媒1日驚爆，快艇真正目的是想搶來「浪花弟」克雷湯普生，跟保羅、布雷克葛瑞芬、狄安卓喬丹組四巨頭！

會想先挖到身為NBA「LOGO男」的威斯特，快艇無非看上他的豐富管理經驗，以及在勇士的成功過程，自從威斯特2011年5月到職，第1個工作就在選秀會上獨具慧眼選到克雷湯普生，且順利打造出如今勇士的強大隊型。

不管勇士今年能否順利奪冠，接下來主要任務就是花上頂薪留住柯瑞與杜蘭特，可以開給克雷湯普生的薪資空間已經不多了，加上湯普生相當信任威斯特，假如威斯特真被快艇挖走，湯普生跟著跳槽快艇的機會自然大增。

畢竟繼續待在勇士，已讓威斯特逐漸失去熱情，從前年的奪冠，到上季破紀錄搶下73勝、今年季後賽前3輪12勝0敗，威斯特慢慢找不到繼續留下的理由，會跟快艇老闆鮑爾默、總教練瑞弗斯相談甚歡，甚至考慮跳槽也算情有可原。

只是勇士教練團與管理階層近年接連走人，前年是金特利(跳槽鵜鶘)，去年是華頓(跳槽湖人)，假如威斯特也在本季結束後離開，代表勇士的成功，早就讓其他球隊很想吸取相關經驗，可是能否真正管用，恐怕就見仁見智了。

(中時電子報)