男伸「捉奶龍爪手」襲胸 賠5萬了事
29歲王姓男子到西門町逛街，見雜誌店女店員年輕貌美，上前搭訕拜託女店員跟他合照；但他卻趁合照時，偷摸女店員的胸部，嚇得女店員花容失色，報警控告性騷擾；台北地檢署因王事後賠償5萬元達成和解，女方已撤告，今天將王男不起訴。
檢方調查，去年9月，王男到西門町閒逛，經過一家雜誌店時，被女店員外表吸引，上前搭訕，並向女店員提出合照留念的要求。但王男竟趁兩人身體靠近時，對女店員伸出「捉奶龍爪手」襲胸；女店員被王男襲胸後，嚇得尖叫，她不甘受辱，憤而報警提告。
(中時)
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