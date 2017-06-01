世桌賽》混雙陳建安／鄭怡靜後來居上進八強

台灣桌球好手陳建安，在德國世界錦標賽與鄭怡靜參加混雙賽，4比2逆轉擊敗對手闖進8強。(報系資料照)

世界桌球錦標賽持續激戰，1日率先登場的混雙賽，莊智淵／陳思羽0比4敗陣，陳建安／鄭怡靜4比2後來居上闖進8強。

女子世界排名第7的鄭怡靜，搭配男子世界第31的陳建安，混合雙打第3輪迎戰地主選手女子世界第62席爾貝蕾森／男子世界第64門蓋爾，8比11與8比11丟掉前兩局，陳／鄭及時穩住陣腳，11比8、11比8、11比4、11比6逆轉勝出，搶下8強門票。

女子世界第45的陳思羽與男子世界第10台灣一哥莊智淵攜手，混合雙16強賽遭遇世界第20地主女將索雅與世界第9的中國大陸選手方博，陳思羽和莊智淵的球路被對手剋住，最終以4比11、9比11、6比11、7比11落敗，無緣8強。

(中時電子報)