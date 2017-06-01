獅猿斗六戰 雨勢過大延至27日

斗六棒球場今原訂舉行獅猿之戰，結果因雨勢過大確定延賽。（中時資料照）

原定今日在斗六棒球場進行的統一獅與Lamigo桃猿之戰，因天候不佳、當地雨勢不斷影響，確定延賽，比賽將延至27日原場地進行補賽。

獅猿兩隊今原本要在斗六棒球場交手，結果因為鋒面雨勢影響，確定無法開打，將延至27日。

(中時電子報)