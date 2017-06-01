威騰阻出售半導體事業 東芝採取對抗措施
日本東芝的合作廠商美國威騰電子為阻止東芝出售半導體事業，向國際仲裁法庭申請國際仲裁。東芝為對抗威騰電子，31日已將今年春天切割出去成立子公司的「東芝記憶體」之資產轉移回東芝，其中包括東芝與威騰電子合資公司的資產。
東芝為與威騰電子對抗，已將半導體工廠的生產設備和員工等資產，從合併公司轉移到東芝的母公司。東芝認為，工廠的資產若由東芝擁有，威騰為阻止東芝出售半導體而申請國際仲裁的依據便會消失。
《朝日新聞》報導，東芝此次採取轉移資產的措施，是希望讓威騰電子失去申請國際仲裁的根據，以促成「東芝記憶體」的順利競標。東芝也已將此作法告知威騰電子，東芝和威騰電子之間更加深了對立。威騰電子表示，將繼續阻止東芝出售半導體事業。
東芝和威騰電子成立合資公司，共同經營主力的四日市工廠。威騰電子對於東芝出售半導體記憶體事業不諒解，並提出國際仲裁，這次則認為東芝若在沒獲得威騰同意之下，將合資公司的股份持分轉移的話，即違反雙方的合約。
東芝在牽制威騰電子的同時，出售半導體事業的手續大致上仍不會改變。東芝希望在6月中旬決定「東芝記憶體」的買主，並於28日召開的定期股東大會上向股東說明。
東芝5月19日已進行第2次競標，共有以日本政府基金「產業革新機構」為主的「美日聯合派」、台灣鴻海、美國半導體大廠博通有限公司(Broadcom)、南韓半導體大廠海力士半導體公司等4大陣營出面競標。
威騰電子雖有意與美日聯手收購，但目前的交涉似乎並不順利，條件上也談不攏。但此次東芝轉移「東芝記憶體」的主要資產，也可能影響到投標廠商等的收購意願。
日媒報導，威騰電子的CEO預定於下周訪日，向東芝提出讓步提案。威騰電子反對東芝持續競標手續，希望能與東芝方面展開個別收購的談判，威騰電子若作出大幅度的讓步，雙方也可能展開單獨收購的談判。
(中時)
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