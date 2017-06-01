吳敦義赴陸 陸委會：須依規定提出申請
國民黨主席當選人吳敦義接受媒體專訪，表態願意赴陸參加國共論壇，並與中共總書記習近平會面。陸委會1日表示，吳敦義具前副總統身分，赴陸需依照國家機密保護法，和兩岸條例第九條等規定，提出申請。
對於吳敦義表態願赴陸參加國共論壇，陸委會發言人邱垂正1日表示，政黨交流是人民交流的一環，政府尊重，但吳敦義也具有前副總統身分，赴陸有相關規定須遵守。一是依照國家機密保護法，需依規定向原機關提出申請核准才能出境；二是依據《兩岸人民關係條例》，也須向原服務機關提出申請，由服務機關向內政部申請同意。
根據《兩岸人民關係條例》第九條內容，於國防、外交、科技、情治、大陸事務或其他從事涉及國家機密業務之人員，以及退離職未滿三年之前述人員，進入大陸都需經內政部會同國安局、法務部及陸委會組成之審查會審查許可。
(旺報)
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