吳敦義赴陸 陸委會：須依規定提出申請

陸委會副主委兼發言人邱垂正1日表示，吳敦義赴陸須符合國家機密保護法和兩岸人民關係條例的相關規定。(圖/陳君碩)

國民黨主席當選人吳敦義接受媒體專訪，表態願意赴陸參加國共論壇，並與中共總書記習近平會面。陸委會1日表示，吳敦義具前副總統身分，赴陸需依照國家機密保護法，和兩岸條例第九條等規定，提出申請。

對於吳敦義表態願赴陸參加國共論壇，陸委會發言人邱垂正1日表示，政黨交流是人民交流的一環，政府尊重，但吳敦義也具有前副總統身分，赴陸有相關規定須遵守。一是依照國家機密保護法，需依規定向原機關提出申請核准才能出境；二是依據《兩岸人民關係條例》，也須向原服務機關提出申請，由服務機關向內政部申請同意。

根據《兩岸人民關係條例》第九條內容，於國防、外交、科技、情治、大陸事務或其他從事涉及國家機密業務之人員，以及退離職未滿三年之前述人員，進入大陸都需經內政部會同國安局、法務部及陸委會組成之審查會審查許可。

(旺報)