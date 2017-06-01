台灣之星員工「假過戶」 詐領業績獎金被訴
「台灣之星」電信公司台北市信義區某門市黃姓員工，利用新客戶簽約機會，將已停約的老用戶號碼復話，以「假過戶」手法提升業績，獲取獎金，台灣之星公司發現後提告。台北地檢署今(1)日依詐欺、偽造文書罪起訴黃男。
檢方查出，黃男利用台灣之星公司對於老用戶續約另有通話費率優惠，為了使新客戶順利與他簽約，上網著手更改系統文書資料，將已停約的老用戶號碼復話，假裝新申辦的客戶是老用戶續約，以此手法提升業績，並獲得績效獎金。台灣之星內部調查發現，黃以此手法成功獲取4件業積，依法提告。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。