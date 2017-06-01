台灣之星員工「假過戶」 詐領業績獎金被訴

「台灣之星」電信公司台北市信義區某門市黃姓員工，利用新客戶簽約機會，將已停約的老用戶號碼復話，以「假過戶」手法提升業績，獲取獎金，台灣之星公司發現後提告。台北地檢署今(1)日依詐欺、偽造文書罪起訴黃男。

檢方查出，黃男利用台灣之星公司對於老用戶續約另有通話費率優惠，為了使新客戶順利與他簽約，上網著手更改系統文書資料，將已停約的老用戶號碼復話，假裝新申辦的客戶是老用戶續約，以此手法提升業績，並獲得績效獎金。台灣之星內部調查發現，黃以此手法成功獲取4件業積，依法提告。

(中時)