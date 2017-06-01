臺北世大運聖火獨步全球　朝陽科大產學成果耀眼

臺北世大運聖火火炬總設計師張漢寧（右）回贈一支限量火炬給大力協助的母校朝陽科大，由校長鄭道明（左）代表接受。（陳淑芬攝）

臺北世界大學運動會的聖火，採朝陽科技大學產學合作成果，共同打造象徵「五環」的聖火立體火焰。（陳淑芬攝）

臺北世界大學運動會的聖火設計，採用朝陽科技大學產學合作研發出獨步全球的專利安全燃料及不鏽鋼燭芯等系統，打造首支世界級「MIT」的聖火火炬與母火燈見證臺灣設計及工藝的實力。總設計師張漢寧1日指出，這是世大運聖火首度使用多道立體火焰，展現艷麗、設計感及安全的完美造型火焰花。

2017年臺北世界大學運動會即將於8月登場，6月20日將在義大利舉行母火引燃儀式，展開聖火全球傳遞。臺北世大運聖火火炬、母火燈及聖火台總設計師張漢寧認為，聖火過去僅聚焦火炬造型，他還要挑戰火焰的造型，與對火焰研發有成的母校朝陽科大合作，共同打造MIT世界級火炬與母火燈，讓師生與有榮焉，校方今天舉辦世大會聖火火炬說明會。

張漢寧表示，臺北世大運聖火有5大特色，以5道立體完美噴焰，象徵「五環」的團結意涵；重量僅有1公斤，遠低於奧運對聖火重量需在1.5公斤以下的要求；led燈設計，方便夜間傳遞，照亮沿途道路，象徵照亮大地；此外，並導入竹編及立體雷射科技切割，融入竹子象徵君子及高科技等義涵。

朝陽科大校長鄭道明表示，工設系副教授陳維隆、助理教授吳韋澂研發革命性的安全燃料系統等成果，與火炬大廠愛烙達（Iroda）產學合作，獲多項火焰發明專利，並透過流體力學模擬控制火焰形狀，臺北世大運聖火的主火焰與4道小火焰猶如亮麗火焰花的成果，就是落實運用知識到產學的成功典範。

吳韋澂則分析，聖火與母火燈的4項關鍵技術，包括研發專利不鏽鋼燭芯系統，使用壽命超過兩千小時；難燃性(Non-flammable)環保生質燃料：水溶性具無毒環保，可安全儲存與運輸，只能在專利不鏽鋼燭芯完全燃燒，翻倒也不漫燒；不鏽鋼燭芯尖端可完全燃燒燃料，不會產生一氧化碳；創新導流結構：在沒有任何馬達等動力推動下，雖周遭環境有風雨時，仍能維持穩定火焰形狀及可視度。

(中時)