恐怖分子流竄 菲南成IS亞洲中樞
菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）周四說，南部民答那峨（Mindanao）島的暴亂並非「馬巫德集團」（Maute Group）叛亂分子，而純粹是伊斯蘭國（IS）恐怖分子的傑作。他並指出，自己早就警告，IS即將進入菲律賓。
他並再度強調，這些在菲國南部的激進分子是從非法販毒獲得資金。
據路透報導，近一星期來，許多外國激進分子與IS支持者在菲國南部並肩作戰，對抗安全部隊，顯示當地已迅速成為IS的亞洲中樞。
一名菲律賓情報消息人士說，在民答那峨島馬拉維（Marawi）市的400 －500名激進分子中，有多達40人最近才從中東等國家入境。
菲律賓防長羅倫扎納（Delfin Lorenzana）說，在政府軍格斃的死者中，有來自沙烏地阿拉伯、車臣、葉門，馬來西亞與印尼的的激進分子。
(中時電子報)
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