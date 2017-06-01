美語成果發表熱鬧登場 展現苗栗教學好成果

苗栗縣國中小英語成果發表會1日起登場，為期3天的賽程共2170多人參加，首日舉行的英語歌曲律動競賽，各校學生透過流利的英語對話和載歌載舞創意演出，展現各年級學習成果。

縣長徐耀昌上午主持開幕式，期勉各校以多元方式推動英語教育，創造英語聽說讀寫環境，培養學生對英文的熱情，並鼓勵苗栗學子持之以恆學習英語，拓展國際視野，增加未來的競爭力。

他說，苗縣除延聘外籍教師加強國中小學生外語能力外，今年暑假縣府將與美國北伊利諾大學合作，在育達科技大學舉辦4梯次的「寰宇國際」菁英英語夏令營，採分級客製化教學，歡迎高中及國中小學生報名參加。

(中時)