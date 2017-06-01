SJ藝聲單獨來台 明天台北開唱

ＳＪ成員藝聲下午抵台，並於明日舉辦見面會。（范揚光攝）

韓國天團「SUPER JUNIOR」主唱藝聲下午單槍匹馬搭機抵台，明天將舉辦個人首場台灣見面會為新專輯宣傳。

明天發表的《Spring Falling》是藝聲第二張個人專輯，在主打歌〈春天的陣雨〉中，藝聲用低吟傷感的唱腔詮釋失戀的滋味，展現個人獨特的演唱風格，此外藝聲也將演唱多首個人作品，滿足粉絲的聽覺享受。

藝聲明天在ATT SHOW BOX舉辦專場活動，凡購買《藝聲YESUNG [Spring Falling] 2nd Mini Album Special Event in Taipei限定版專輯》的粉絲都可參加藝聲在台的首場個人活動。

(中時)