桃保大帥警韓駪 抓壞人抓出興趣
桃園市警察局保安大隊霹靂小組隊員韓駪，年輕時因為不愛念書，高中肄業後擔任保險業務員，因為生活不穩定，擔任警職的叔叔把警專簡章拿給他，要他去試試看，沒想到一舉考上開始從警生涯
韓駪笑說自己是誤打誤撞當警察，今年29歲的他有著少年郎的衝勁，他回憶最瘋狂的一次經驗，是在中壢新生路上聽見槍響，「一開始以為是輪胎壓爆鋁箔包的聲音」，沒想到竟看見一個人抄著槍從車前跑過，立刻和同仁一起上前把他壓制，奪下他手上的制式貝瑞塔手槍。
有一次則是在八德東勇街，發現一台車停在大馬路正中央，攔查時發現車內拆得破破爛爛，懷疑藏有毒品，車上的男子還是一名180公分的超級壯漢，被逮時奮力反抗，韓駪和另外2名員警差點壓不住，呼叫支援才順利將他帶回。
韓駪笑說受當少年隊隊長韓仁盛的叔叔影響很多，「感謝他帶我走入警職」，每次抓完壞人都很有成就感，「跟著家人一起做對的事，感覺真的很好」，未來希望能進入警大進修。
(中時)
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