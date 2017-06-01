低調悼豬哥亮 經紀人還原謝金燕日花14時做這事

謝金燕每天花14小時為豬哥亮誦經、抄經。（圖／中時資料照片）

萬秀天王豬哥亮上月中癌末病逝，日前家人為他做三七，也就是俗稱的「女兒旬」時，外界原以為已作秀返台的謝金燕有望現身，然謝金燕最後仍選擇神隱，惹來部分網友罵聲，對此，媒體今(1日)報導，經紀人球球再為謝金燕發聲，透露「姊姊」非不孝，並還原她消失在鏡頭前的這幾天，每天都花超過14小時為父親誦經、抄經。

謝家人日前替豬哥亮舉行三七法會，謝青燕、謝金燕姊妹缺席，由謝金晶主導，引來質疑，當時球球表示：「悼念追思的方式不同，都是『愛、孝』的表現，姐姐用自己的方式悼念父親！受持諸種佛經爲父親拜懺、誦經、抄經…請求大家給姐姐私人空間為父親服喪守孝。」

聲明發出後，仍無法平息外界批評聲浪，對此，據《蘋果日報》報導，球球稍早再用簡訊表示：「容許我保留佛事地點，不讓兩姊妹受到干擾，專心一致！不只是二七、三七⋯⋯青燕、金燕每天超過14小時都在為父親拜懺、誦經、抄經……會爲父親做好七七四十九天功德圓。」

球球強調，豬大哥的每位子女選擇服喪方式不同，重點是豬哥亮收得到，也清楚孩子們的心意，當時在醫院，謝金燕曾握著豬哥亮的手念佛號來緩和他的心靈，懇請社會大眾給予家屬空間，好好將後事辦得圓滿。

(中時電子報)