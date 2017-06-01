打虎英雄傳布袋戲下鄉 邀民通霄國小賞戲
「打虎英雄傳」離島暨偏遠鄉鎮偶趣校園巡演「扮戲」，上半年最後一場將在6日上午於通霄鎮通霄國小禮堂登場，活動採自由入場，邀請喜歡傳統布袋戲偶的民眾可以到校園與學童同樂。
苗栗縣文化觀光局今年邀請昇平五洲園到偏鄉校園進行藝術下鄉巡演，展演藝術科指出，傳統布袋戲日漸式微，為了讓傳統偶戲持續傳承，多半選在海線鄉鎮如後龍、通霄、苑裡等地校園進行巡演，讓小學生也有機會近距離接觸偶戲藝術，感受傳統之美。
昇平五洲園正式成立於1967年，團長林宗男師承黃海岱大師的五洲園派，主以推動布袋戲之傳統與創新為宗旨。今傳承至第二代團長林政權，他從小耳濡目染培養布袋戲精湛技巧，接團後致力於校園、社區教學演出為主，藉由演出與教學活動推展民間戲曲藝術，並期許能落實布袋戲文化的提升與傳續。
這次演出劇目《打虎英雄傳》改編於具神話色彩的民間故事《武松打虎》，並將故事情節融入環境教育議題，要讓學生從觀賞偶戲中了解環境保護的急迫性，進而身體力行於日常生活中，歡迎大家一起來欣賞這齣關於「環保」又兼具可愛、生動、富饒趣味性的偶戲演出。
(中時)
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