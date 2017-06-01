澎湖復興空難 空軍高勤官與塔台員一審判無罪

103年澎湖復興空難，今(1)日下午澎湖地方法院一審判決，空軍高勤官荊元武及塔台管制員李佳峯無罪。

院方指出，檢察官所舉被告2人涉嫌業務過失致人於死之證據及論斷，認為均尚未達於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，且縱認被告2人有過失，但事證均顯難斷認與本件事故結果間存有相當因果關係。

此外，無其他證據可資佐證補強，認定不能證明被告2人犯罪，而為被告2人無罪之諭知。

(中時)