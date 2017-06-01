謝票到嘉義 吳敦義喊出贏回嘉義縣長
國民黨主席當選人吳敦義今1日下午來到嘉義縣，與1、200位黨內同志、支持者見面餐敘，吳敦義展現十足親和力，逐桌與支持者握手、合照，花了10多分鐘才上台，對嘉縣開出近6成選票，吳敦義數度以90度鞠躬表達感謝，並喊出全力拚2018，要把嘉義縣長贏回來，引來全場歡呼。
吳敦義強調，他一定會全心全力拚2018，包括嘉義縣，不但要把縣長贏回來，各鄉鎮、議員也要選得漂亮，只要2018選得理想，拚得漂亮，該贏就贏，不該輸就不能輸，2020總統大選國民黨才有希望重新贏回政權，贏回尊嚴，尤其要撥亂反正。
吳敦義批現在很有多亂政，國民黨在國會是少數，要翻轉過來不簡單，只有靠選舉才有辦法撥亂反正，重申因為大家支持，讓他在第1輪就過關，呼籲大家一定要團結起來，包括失聯黨員和年輕人，都希望他們重回、加入國民黨。
被媒體問到，下屆嘉義縣長國民黨是否已有口袋人選？吳敦義四兩撥千斤，笑笑虛應「口袋人選在你心裡」，一旁黨內幹部趕緊緩頰，表示還要再討論。
(中時)
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