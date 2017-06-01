高雄巿無人駕駛小巴 駁二特區測試

無人駕駛小巴1日在高雄駁二特區測試。(曹明正攝)

高雄市引進要價千萬的無人駕駛小巴，1日下午在駁二特區測試，預計測試6天後，於7日「I city，I care論壇：智慧交通與政策設計」記者會中亮相，10月並在哈瑪星生態交通全球盛典開放民眾試乘。

(中時)