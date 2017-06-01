創全國之先 屏東戶役通即刻啟動

「屏東戶役通」系統即刻啟用，可省下不少排隊等候時間。(林和生翻攝)

屏東縣政府創全國之先，整合與民眾切身相關的「戶政」與「役政」兩大業務，建置「屏東戶役通」系統，提供民眾以行動裝置下載APP或上網於線上整合平台，即可免除排隊等候時間。

啟用首日，屏東縣副縣長吳麗雪已行動宣示屏東呼伊通的零距離服務即時展開，她說，利用戶政線上申辦服務，只要依據指示填寫並上傳資料，完成申辦後戶所會主動通知取件；其他需親自到戶所申辦的項目，亦可透過APP提供線上預約服務，預約後只要依預約時間到「戶役通」專屬櫃台，就有人員協助辦理相關業務，不需在現場抽號碼牌苦苦等候。

另外，役男體檢前可透過APP試算體位，體檢後也不需再等候郵差送來通知，只需要下載APP，輸入役男資料即可提早得知體檢結果，快速、即時又便利。

屏縣府民政處指出，「屏東戶役通」提供20項戶政線上申辦及42項線上預約服務，並有最新消息、客製化戶籍登記須知、戶政線上查詢及以GPS定位尋找戶所等功能；另有役男徵兵四部曲及體位查詢，民眾可多加利用。

(中時)