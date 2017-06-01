偏鄉學校打團體戰 西湖全聯盟藝展登場
西湖鄉內國中、小學因偏鄉學童人數較少，連續5年共同以「全聯盟藝創聯展」方式展出學生的創作成果，即日起到7月2日在西湖吳濁流藝文館展出，有別以往年多在暑假期間開展，今年公所與校方配合，提前在學期中就開始，讓學童及家長都可以利用課餘時間互相交流分享。
參與全聯盟的西湖國中、西湖國小、僑文國小、五湖國小等4校自5年前開始結盟，各校改以合縱連橫的團體戰，藉由藝文特色教學通力合作，發展西湖學子的特色，舉凡陶藝、版畫、校園彩繪等都難不倒偏鄉孩童。
西湖代理鄉長潘志明指出，比起其他鄉鎮，西湖在硬體設備上確實較弱勢，不過也因此讓軟實力更堅強，4校學生數雖僅百餘人，但是創作能量讓人不容小覷，也將邀請鄉內幼兒園大班小朋友戶外教學，提前認識藝文成果。
西湖國中以視覺藝術為主，包含校園彩繪、油畫、陶藝創作及禪繞畫等；僑文國小從校本課程紮根美感教育，融合彩繪與陶藝；西湖國小培養學生從生活中尋找靈感，描述假日與家人到海邊遊玩的情景，與利用簡單的靜物作為模板，讓小朋友探索自己無限可能的想像空間。
五湖國小則以線畫為主軸，由低年級的學生創作單色線畫；中年級手提袋彩繪圖案設計及彩色線畫；高年級則一同合作完成五湖村社區地圖等作品。
西湖國中校長邱世允指出，吳濁流藝文館這個平台讓學生學習的成品可以展現給鄉親、家長及老師欣賞，未來會讓社區藝文等活動更為密切連結。
(中時)
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