來過台灣就是強 嘉柏創法網紀錄
來過台灣就是強！今年春節參加WTA台灣賽、還爆冷打入女單8強的突尼西亞好手嘉柏（Ons Jabeur），1日又在法網以6比4、6比3淘汰第6種子西布可娃（Dominika Cibulkova），成為第一個打入法網女單32強的阿拉伯女將。
這也是22歲的嘉柏生涯首次擊敗世界排名前10的對手，世界排名114的她，本屆法網原本在會外賽第3輪落敗，卻以「幸運輸家」（lucky loser）之姿遞補晉級。只是創造歷史之後，篤信伊斯蘭教的嘉柏也得延後她的齋戒月規畫了。
「我現在不能停止飲食，但賽會結束後我會1天1天補回來，」嘉柏表示，做為一個征戰運動賽事的穆斯林，對於齋戒月習俗也有變通之道，「我不能連續30天如此，但會在下一個齋戒月前把天數補足。」
嘉柏在這趟巴黎行之前，從未在四大賽拿下過任何勝利。但早在今年春節的WTA台灣賽，這位待人親切、人緣好的女將，就已讓世界排名前20的史維托琳娜（Elina Svitolina）贏出一身冷汗。當時史維托琳娜就說，以嘉柏的力量，未來進前50不是問題。
嘉柏沒讓對手看走眼，如今她已躋身法網女單32強，超越突尼西亞女網先驅者絲法（Selima Sfar）在法網兩度止步於64強的紀錄。她在獲勝後驕傲披上突尼西亞的國旗，也感謝絲法對她的激勵和指導。
「我非常高興能首次晉級到四大賽32強，也感謝絲法給我的極大鼓舞，她總是來幫助與支持我，」嘉柏也相信，自己的勝利對阿拉伯世界的女網運動是重要一步，「我會拚盡全力走得更遠！」
(中時電子報)
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