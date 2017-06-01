中市屢傳瓦斯管、水管被挖破 市議員為民請命

市議員蔡雅玲、張玉嬿、謝志忠今日質詢指出，中市屢傳瓦斯管、水管被挖破公安意外，要求市府應加強控管！(陳世宗攝)

台中市接連發生瓦斯管、水管被挖破的緊急事件，危及民眾的生命財產安全！市議員張玉嬿等1日在市議會為民請命，強調從105年至今一年半，瓦斯管被挖破475次、平均每天1次，水管則挖破269次，要求市府加強控管，全面體檢主要道路管線鋪設，讓民眾遠離「爆破」的陰霾！

水利局長周廷彰說，市府已全面要求廠商挖掘施工時，須全程監控錄影，並要管線單位成立專案管線審查小組，若有管線誤損疑慮，先行協調預警性停水（氣）後再施作。建設局長黃玉霖表示，目前已完成原市區全部管線圖資、原縣區則達到2/3的進度。

張玉嬿、蔡雅玲、謝志忠指出，自去年11月到現在，中市分傳3次自來水管幹線被挖破、3次瓦斯管挖破的緊急事件，當地住戶及停水戶不是抱怨連連，就是嚇得要死！這6次都因水利局下水道工程不慎而造成，民眾未蒙其利先受其害。

蔡雅玲說，市府統計資料顯示，中市105年瓦斯管被挖破360次，106年迄今是115次，一年半就破475次、均每天1次；水管共挖破269次、平均2天1次，雖是工程施誤造成，但稍有不慎就會釀成大禍。謝志忠要求，市府要建立好各種管線圖資，才能避免挖破管線一再上演！

水利局表示，日前因管線圖資不正確導致誤損自來水管事件發生後，市府要求各管線單位定期更新檢核圖資，並特別成立專案管線審查小組，在GIS圖資查詢系統未建置完成前，相關下水道工程皆須經SOP流程審查通過，才可進場施工。

建設局強調，市府持續建置的公共設施管線資料庫管理供應系統，包含建置資料庫與開發系統，可有效管理道路挖掘與修復品質，未來也會朝向提供民眾公開資訊。

(中時)