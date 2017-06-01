郵局行員遏阻詐騙 北港警分局表揚

北港郵局經理陳素燕、襄理黃明藤、經辦吳其士等人，上個月24日發現民眾疑似遭受詐騙，臨危不亂通知北港警分局，共同遏阻楊姓老翁匯款160萬元，1日警分局長李憲蒼前往郵局，頒發獎狀感謝3名行員的用心。

北港鎮楊姓老翁上個月22日在住家接獲假警官、檢察官電話，指稱其帳戶是人頭帳戶，要求他將帳戶存款、定存解約，匯至指定帳戶監管凍結，案件結束後便會將錢歸還。

老翁為了證明自己的清白，上個月24日前往北港郵局要求臨櫃匯出存款70萬元，另欲以郵局壽險保單借款40萬元、銀行人壽保險單借款50萬元，全數160萬元匯給詐騙集團，幸經警民合作，成功阻止老翁匯款。

(中時)