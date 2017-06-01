正修科大國際發明展競賽奪2金1銀1特獎

李益成、施松村、吳漢鐘（左起）參加國際發明展競賽嶄露頭角。 （林雅惠攝）

正修科大藝文處首度參加國際發明展競賽嶄露頭角！一舉在「馬來西亞ITEX國際發明創新科技展」及「俄羅斯阿基米德國際發明展」勇奪2金1銀1特別獎，「畫布框鬆緊調整裝置」更獨拿1金1大會特別獎。

馬來西亞ITEX國際發明創新科技展創立已有28年，今年共有24國、1000件以上作品參展，正修科大藝文處文物修護中心研發出天然橄欖油與氫氧化鉀配方新一代「畫作清潔劑」，首度參展就摘金。

畫作清潔劑由藝文處老師吳漢鐘發明，主要應用在油畫作品和受煙燻木作彩繪構件，清潔文物或藝術品時，可達到繪畫層不掉色且不易老化功效，其以天然橄欖油為配方，清潔程序對環境不會造成負擔，更符合綠色產業需求。

電子系老師施松村「畫框測報模組設計」奪下「俄羅斯阿基米德國際發明展」銀牌，主要針對畫作防盜及環境溫溼度監控的微型裝置，可在作品被震動第一時間發出警報聲，有效解決畫作展藏環境管控問題。

藝文處文物修復中心主任李益成獲「俄羅斯阿基米德國際發明展」1金1特別獎的「畫布框鬆緊調整裝置」，設計概念是將固定式木內框，變成可調整式框架，進而延長作品壽命，簡化修復步驟。

(中時)