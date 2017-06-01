消滅蚊子館 北港鎮公所活化閒置20年公有市場

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北港鎮第2公有零售市場於20年前興建，當初由170餘戶攤商共同分攤1億餘元建設經費，完工後閒置至今成為蚊子館。1日鎮公所召開活化會議，將先邀攤商進駐，若無意願，則由公所購回取得所有權，加以規畫活用。

(中時)