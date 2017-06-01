陸委會：希望大陸認真省思六四重要啟示
今年是北京六四天安門事件28周年，陸委會1日表示，自由、民主、人權與法治，是全世界人民共同珍惜的生活方式與普世價值，希望大陸認真省思六四事件的歷史意義和重要啟示，善待不同意見的人士，才能獲得人民支持及國際社會的尊敬。
陸委會發言人邱垂正1日針對六四28周年表示，自由、民主、人權與法治是全世界人民共同珍惜的生活方式與普世價值，希望大陸認真省思六四事件的歷史意義與重要啟示，理性回應人民對於落實民主化及人權保障的訴求，以利建構更更為多元開放公平正義的和諧社會。
邱垂正說，民主、自由、人權等普世價值，向來是透過人民努力爭取而來，盼望對岸能夠多傾聽多元的聲音，善待不同意見的人士，如此才能獲得人民的支持及國際社會的尊敬。
邱垂正說，兩岸關係的良性互動發展，也應以保障雙方人民權利福祉為依歸，呼籲大陸要嚴肅面對和妥善處理李明哲案，尊重並保障人民基本人權。陸委會也會在六四前夕，發表正式的新聞稿，表達六四事件28周年的看法。
(旺報)
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