陸委會：希望大陸認真省思六四重要啟示

陸委會發言人邱垂正1日呼籲大陸認真省思六四事件的歷史意義和重要啟示。(記者陳君碩攝)

今年是北京六四天安門事件28周年，陸委會1日表示，自由、民主、人權與法治，是全世界人民共同珍惜的生活方式與普世價值，希望大陸認真省思六四事件的歷史意義和重要啟示，善待不同意見的人士，才能獲得人民支持及國際社會的尊敬。

陸委會發言人邱垂正1日針對六四28周年表示，自由、民主、人權與法治是全世界人民共同珍惜的生活方式與普世價值，希望大陸認真省思六四事件的歷史意義與重要啟示，理性回應人民對於落實民主化及人權保障的訴求，以利建構更更為多元開放公平正義的和諧社會。

邱垂正說，民主、自由、人權等普世價值，向來是透過人民努力爭取而來，盼望對岸能夠多傾聽多元的聲音，善待不同意見的人士，如此才能獲得人民的支持及國際社會的尊敬。

邱垂正說，兩岸關係的良性互動發展，也應以保障雙方人民權利福祉為依歸，呼籲大陸要嚴肅面對和妥善處理李明哲案，尊重並保障人民基本人權。陸委會也會在六四前夕，發表正式的新聞稿，表達六四事件28周年的看法。

(旺報)